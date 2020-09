Ora 6 i morti per Covid-19 a Villa Genusia a Ginosa

GINOSA - Sesta vittima per Covid-19 nel focolaio della Rsa Villa Genusia di Ginosa. Si tratta di una donna di oltre 80 anni ricoverata da qualche giorno nel reparto malattie infettive dell’ospedale Moscati. La paziente aveva da tempo diverse e gravi patologie tanto da essere alimentata con una speciale tecnica e dunque non può dirsi con ragionevole certezza che la sua morte sia stata provocata proprio dal coronavirus, rientrando probabilmente il suo caso in uno di quelli che vengono definiti morti con Covid-19 e non morti da Covid-19. Al reparto infettivi del Moscati a ieri erano ricoverate 23 persone, alcune delle quali in condizioni definite serie, mentre un paziente si trova in rianimazione e sono 9, invece, le persone ospitate dalla struttura post-Covid di Mottola. Nel bollettino di ieri diffuso dalla Regione Puglia, c’erano due nuovi casi, relativi a contagi intrafamiliari.

«I 2 casi Covid rilevati nella provincia di Taranto - ha spiegato il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi - riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza».

Intanto, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, candida Taranto a sede del Global Health Summit che si terrà per la prima volta in Italia nel 2021. «Molte città si stanno proponendo per ospitare questo importante appuntamento. Sala propone Milano e Bergamo, che per prime hanno dovuto combattere la pandemia. Io credo che il Sud - dice la deputata tarantina - non possa autoescludersi. Il prossimo presidente della Regione Puglia dovrebbe candidare Taranto, come città simbolo delle ripercussioni ambientali e sanitarie della pessima conduzione dell’ex Ilva. Si tratterebbe di un momento storico per la città e per la regione. Taranto ha tutte le carte in regola per candidarsi, le istituzioni locali si mostrino unite in questa importante sfida».