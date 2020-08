Taranto, il sottosegretario Misiani visita il Museo Archeologico Nazionale

TARANTO - Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani ha visitato il Museo nazionale archeologico MArTA di Taranto, accompagnato dalla direttrice Eva Degl'Innocenti.

Il rappresentante del Governo, è detto in una nota del Museo, «ha espresso il suo alto gradimento per la visita all’importante patrimonio archeologico del MArTA, per il Fab Lab-laboratorio digitale creativo dedicato a educazione, ricerca, innovazione, inclusione e merchandising, progetto unico all’interno di un museo nazionale italiano, nonché per la gestione del Museo».

Nel corso della visita si è «parlato - spiega la direttrice Degl'Innocenti - dei progetti del Museo, in particolare del progetto MArTA 3.0 di digitalizzazione, ma anche di alcune sue criticità, come la grave carenza di organico che continua a persistere nel nostro Istituto. Ci auguriamo che l’attività che il MArTA continua a garantire possa essere finalmente sostenuta con un intervento risolutivo della problematica del sotto organico».