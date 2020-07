Milena Vukotic a Taranto per le riprese di «Dorothy non deve morire»

TARANTO - «Sono stati giorni davvero densi: torno a Roma piena di emozioni». Così l’attrice Milena Vukotic, al termine dei giorni trascorsi sul set di «Dorothy non deve morire», cortometraggio del regista tarantino Andrea Simonetti e prodotto dalla società 10D Film con il contributo di Apulia Film Commission. Nel corso di una conferenza stampa, Vukotic ha raccontato la sua prima esperienza nel capoluogo ionico dove, nonostante le intense giornate di riprese, ha trovato il tempo di visitare il MarTà e il Duomo di San Cataldo. «E' una terra splendida, in cui sono stata accolta con entusiasmo e nella quale spero davvero di tornare presto», spiega. L’attrice ha accennato al suo personaggio, Dorothy, protagonista del capolavoro scritto da Baum nel 1900 che nell’opera di Simonetti è ormai una donna anziana che ritrova dopo decenni i suoi compagni di viaggio, profondamente cambiati. Da quell'incontro nascerà un nuovo emozionante mistero.

«Abbiamo fortemente voluto girare il corto a Taranto - ha spiegato Francesca Andriani di 10D Film - per diverse ragioni: una affettiva, dato che io e il regista siamo tarantini, la seconda è strategica visto perché qui si sta sviluppando una forma di accoglienza al cinema che è uno splendido seme per il futuro del territorio. Nella città vecchia anche gli abitanti hanno ormai maturato una vera e propria esperienza di accoglienza delle troupe: si crea una forma reciproca di attenzione che aiuta il lavoro delle produzioni».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Celeste Casaula e Marco Panico di Clickom, start up nata da Programma Sviluppo, che opera nel campo dell’innovazione e ha sostenuto 10D Film per la strategia di distribuzione e promozione