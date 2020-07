Taranto, ombrelloni anche nelle aree ricreative dei lidi per garantire distanziamento

TARANTO - L’amministrazione comunale di Taranto ha approvato una delibera per consentire ai gestori di stabilimenti balneari di utilizzare ulteriori aree all’interno delle loro strutture, in modo tale da poter garantire il distanziamento previsto dalle norme.

In via del tutto eccezionale e limitatamente alla stagione balneare 2020, viene consentita l’installazione di ombrelloni nelle aree sport, giochi e ricreative in genere, così come individuate nelle singole concessioni demaniali destinate a stabilimenti balneari, senza peraltro nessun aumento di volume.

«Abbiamo ritenuto opportuno - spiega l’assessore alla Risorsa Mare Gianni Cataldino - prevedere misure in grado di contenere l'impatto economico delle disposizioni restrittive anti Covid-19, sugli operatori del settore balneare. Essendo la stagione ormai in corso va operato uno snellimento delle procedure burocratiche, per cui verrà ritenuta sufficiente, per l'installazione degli ombrelloni, la sola preventiva comunicazione al Suap da inoltrare a mezzo Pec all’indirizzo del Servizio Demanio Marittimo del Comune di Taranto».