Cantiere Taranto, domani riunione Cis a Palazzo Chigi

TARANTO - Si svolgerà domani da Palazzo Chigi, in videoconferenza, una nuova riunione del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, con inizio alle ore 16. L'incontro coinvolgerà direttamente la presidenza del Consiglio a differenza di quanto era accaduto nelle ultime sedute coordinate dalla Prefettura di Taranto dal sottosegretario Mario Turco, che aveva avuto confronti individuali con le singole stazioni appaltanti pubbliche e fatto il punto sui progetti inseriti nel Contratto istituzionale di sviluppo (Cis).

Diversi gli argomenti all’ordine del giorno: ricognizione degli interventi programmati e le relative criticità; rimodulazione della copertura finanziaria di interventi di recupero e riqualificazione immobili del centro storico; nuovi interventi centro storico Comune di Taranto, ammissione a finanziamento per la sede dell’ex «Banca d’Italia» da destinare al corso di laurea in Medicina; esame delle nuove proposte di intervento pervenute al Tavolo.

La convocazione è rivolta ai ministri per il Mezzogiorno, Beni culturali, Ambiente, Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti, Difesa, Sanità, Istruzione e Politiche agricole, al commissario di Governo per la bonifica di Taranto, Ilva in amministrazione straordinaria, Regione Puglia, Prefettura Taranto, Camera di Commercio Taranto, Autorità portuale Taranto, Provincia Taranto e Comuni area di crisi ambientale tra cui Taranto.