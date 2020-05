Minacce e ultimatum alla ex, anche sui social: divieto di avvicinamento per un tarantino

La polizia di Taranto ha eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 28enne residente in provincia, che da mesi tormentava l'ex compagna sia telefonicamente, sia attraverso i social network. Non risparmiava neanche i suoi familiari con minacce gravi, di morte o di lesioni gravissime, che avevano provocato nella donna un

notevole stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.

Il giovane aveva creato falsi profili sul web, e pubblicava frasi ed immagini minacciose nei confronti della ex, con veri e propri ultimatum, postando anche alcune foto della giovane. La vittima era arrivata a tal punto da uscire pochissimo di casa e cancellarsi dai social. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato il ritrovamento, nella cassetta postale, di cinque lettere con esplicite minacce di morte, indirizzate a lei e ai suoi congiunti.