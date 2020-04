Taranto, era sull'autobus con l'eroina in tasca: arrestato 20enne

TARANTO - Aveva in una tasca dei pantaloni una busta con 100 grammi di eroina, probabilmente pronta per essere spacciata. Per questo motivo è fiito in manette. L'arresto da parte dei carabinieri è avvenuto questa mattina durante un “posto di blocco” istituito sul «Ponte di Pietra» al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite per scongiurare il contagio da Covid-19. I militari hanno proceduto al controllo degli occupanti di un autobus di linea che, proveniente dal quartiere Tamburi, era diretto alla Città vecchia.

In particolare, i carabinieri concentravano le loro attenzioni su un giovane che, oltre a non avere un valido motivo per uscire dalla propria abitazione, dimostrava un anomalo nervosismo all’atto del controllo. Il giovane, un ventenne tarantino incensurato, è stato pertanto invitato a scendere dall’autobus per essere sottoposto a perquisizione personale. Infatti i militari rinvenivano la sostanza stupefacente.