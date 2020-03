Taranto, carabinieri arrestano 30enne rumena in casa con connazionali: ricercata dal 2015

I carabinieri di Taranto durante un controllo per la repressione di furto di acqua con allacci abusivi alla rete idrica, hanno sorpreso un gruppo di cittadini rumeni tutti insieme in un appartamento in via Leonida. Identificati, i militari hanno scoperto che fra loro c'era una 30enne ricercata in tutta Europa, dal momento che si era resa responsabile di rapina nel 2015 nel suo paese natale e da allora era irreperibile. I militari l'hanno arrestata e accompagnata nel carcere di Foggia.