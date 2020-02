Taranto, via alla sanificazione dei mezzi urbani

TARANTO - «Kyma Mobilità-Amat», l’azienda partecipata del Comune di Taranto che si occupa del trasporto urbano, sta «predisponendo tutte le attività necessarie per sanificare i bus che quotidianamente trasportano centinaia di cittadini», in ossequio alle disposizioni del Ministero della Salute per contrastare l’emergenza Coronavirus, e dopo l'accertamento del primo caso di contagio in provincia di Taranto.

«Sia sui mezzi, sia nei locali aziendali, saranno utilizzati prodotti specifici - fa sapere l’azienda - e saranno resi disponibili per gli operatori flaconi di igienizzanti a base alcolica, mentre ai capolinea saranno installati dei dispenser di pubblica fruizione».

«Ogni lavoratore, inoltre - conclude l’azienda - riceverà una specifica informativa sui comportamenti da adottare e sui bus e nelle aree dei capolinea saranno affissi i vademecum ministeriali per aumentare il livello generale di informazione»