Taranto, infortunio ArcelorMittal: un operaio ferito ma non è grave

TARANTO - «Un dipendente dello stabilimento di Taranto questa mattina, mentre svolgeva presso l’Officina Carpenteria un lavoro di sabbiatura su un elemento metallico veniva colpito dallo stesso che, cadendo, gli ha procurato alcune ferite». Lo rende noto ArcelorMittal Italia, aggiungendo che il lavoratore «è stato soccorso e condotto all’ospedale di Taranto per le cure mediche necessarie». Le sue condizioni non sono gravi.

A quanto si è appreso, l’operaio ha riportato traumi da schiacciamento agli arti inferiori. L’azienda riferisce di avere «immediatamente comunicato l’accaduto agli enti esterni preposti e si è attivata per tutte le verifiche del caso».