Taranto, in auto con 25 kg di datteri di mare: 2 uomini denunciati

La polizia di Taranto questa notte ha intercettato un'auto sospetta e l'ha fermata per un controllo. A bordo c'erano due uomini di 56 e 44 anni, residenti nella provincia di Bari, che non hanno saputo dare spiegazioni sulla loro presenza in zona. Nell'auto gli agenti hanno trovato un borsone di tela da palestra, che conteneva un ingente quantitativo di datteri di mare, pescati poco prima. Sul posto anche la Guardia Costiera di Taranto: 25 chili di datteri sono stati sequestrati. I due uomini sono stati denunciati per inquinamento ambientale in concorso. I frutti di mare sono stati distrutti.