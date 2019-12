Arcelor Mittal, Fim Taranto e Brindisi: «Martedì a Roma contro esuberi»

TARANTO - «La proposta dell’azienda non tutela né l’ambiente né la salute dentro e fuori la fabbrica, né il lavoro. ArcelorMittal non può organizzare le sue strategie industriali scaricando ogni conseguenza sui lavoratori e sulla città». Lo sottolinea il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, aggiungendo che «quanto presentato dall’Ad Lucia Morselli al Mise rappresenta un preoccupante ritorno al passato. Martedì saremo a Roma per respingere gli esuberi del nuovo piano industriale, un piano che per noi è inaccettabile».

Secondo Prisciano, «resta vincolante l’accordo siglato al Mise il 6 settembre 2018. Quell'accordo è esistente ed è valido». «Tra l’altro - aggiunge - ricordiamo al Governo, garante di quell'intesa, che dopo una lunga ed estenuante trattativa abbiamo siglato quell'intesa poiché non produceva esuberi, e incideva sul risanamento della fabbrica con gli interventi e gli investimenti necessari».

Quanto all’avvio della proroga della Cigo per altre 13 settimane chiesta dalla multinazionale per un numero massimo di 1.273 dipendenti, Prisciano fa presente che «i sindacati sin dall’inizio non hanno condiviso la procedura perché penalizza ancora una volta i lavoratori, e l’azienda non si è mostrata collaborativa nel garantire l’integrazione salariale».

LE PAROLE DI BOCCIA - «La questione degli esuberi deve sparire dal tavolo del negoziato», dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato dal Corriere della Sera sull'ex Ilva. E «se ArcelorMittal si impegna a mantenere gli organici, come previsto dal contratto che ha firmato poco più di un anno fa, lo Stato è pronto a fare la sua parte per garantire la riconversione green di Taranto». Ancora presto per dire quanto lo Stato sarebbe disposto a mettere, osserva, ma «potrebbe farsi carico di contribuire al sostegno di un piano industriale in grado di mettere insieme bonifiche e riconversione green degli impianti, con la decarbonizzazione che consentirebbe di abbattere le emissioni». Un processo lungo: "Parliamo di qualche anno. Ma durante la fase di riconversione, quando la produzione sarà più bassa, lo Stato farebbe la sua parte garantendo la cassa integrazione agli operai che dovessero essere considerati in esubero - aggiunge -. Ma solo con l'impegno che nel medio periodo, quando la produzione tornerà a salire, vengano tutti riassorbiti, gli 8mila di Taranto e gli altri 2.700 degli altri impianti». «Il mediatore è il ministro Stefano Patuanelli, che è molto bravo. Ognuno di noi può dare un consiglio, specie chi conosce quel territorio. Ma a guidare è lui e di lui ci fidiamo».