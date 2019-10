Manduria, rave non autorizzato a Ferragosto: 326 giovani identificati

La polizia di Manduria (Ta) ha denunciato per invasione e danneggiamento di terreni altrui 326 giovani italiani e stranieri, tutti identificati nel corso di un rave party non autorizzato che si è tenuto nelle campagne del comune tarantino lo scorso Ferragosto. In 7 sono stati denunciati in quanto ritenuti organizzatori dell'evento, in località Pappaferi: quasi tutti i ragazzi presenti erano in alterato stato psicofisico per l'assunzione di alcol e droga. I poliziotti riuscirono a far finire l'evento, sequestrando l'attrezzatura musicale e acustica e identificando un italiano e 4 francesi.