ArcelorMittal, Usb: «A rischio crollo parte del tetto dell'Acciaieria1»

TARANTO - «C'è un pericolo di crollo per una parte del capannone dell’Acciaieria 1 a seguito della corrosione che interessa il tetto e le travi di acciaio che sostengono l'intera struttura». Lo afferma Alessandro D’Amone, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sindacato Usb dopo un’ispezione nei reparti dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. «Sono evidenti e fanno temere il peggio - dichiara D’Amone - gli squarci sul tetto e la corrosione delle travi portanti che in queste condizioni rappresentano un pericolo imminente e non garantiscono la sicurezza per i lavoratori che operano nell’area. Inoltre - prosegue D’Amone - sempre in quest’area i gestori dello stabilimento violano una prescrizione dello Spesal circa il deposito delle scorie di acciaieria, deposito vietato perché rappresenta un pericolo al passaggio dei locomotori».

«Ogni giorno - aggiunge il coordinatore provinciale dell’Usb, Francesco Rizzo - siamo costretti a denunciare gravi criticità che pongono a serio rischio la vita degli operai. Questo non è più accettabile, ArcelorMittal in prossimità del giro di boa ad un anno di gestione del siderurgico tarantino si è dimostrato completamente inaffidabile disattendendo ogni promessa fatta».