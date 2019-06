Taranto, altro valzer per la giunta Melucci: in bilico neo assessore

Comune, in bilico l’assessore Frunzio. A 28 giorni dalla nomina decisa dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, a conclusione dell’azzeramento varato il 6 maggio scorso, scricchiola già un primo assessore. Si tratta, da quel che risulta alla Gazzetta, di Rita Frunzio, titolare della delega alla Pubblica istruzione. Verso metà della prossima settimana, verrà assunta una decisione definitiva.

Frunzio, dirigente scolastico dell’istituto «Maria Pia», era stata indicata in giunta dal neonato gruppo consiliare composto da Massimiliano Stellato e da Gina Lupo (Puglia Popolare).

Ma perché l’assessore alla Pubblica istruzione viene - da più parti - considerata appunto in bilico? Negli ultimi giorni, sarebbero sorte alcune incomprensioni, nati alcuni dissidi proprio con lo stresso gruppo, o parte di esso, che l’aveva proposta a Melucci. E i contrasti sembrano, peraltro, insanabili. Nei prossimi giorni, ci sarà una riunione tra Puglia popolare e Frunzio per trovare una exit strategy condivisa. Subito dopo, tra martedì e giovedì prossimi, invece, ci sarà il confronto tra Stellato, Lupo e Melucci per individuare il nuovo assessore. [F.Ven]