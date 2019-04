Taranto, si sballano a rave party: 17 denunciati, tra loro un minorenne

TARANTO - Prendono parte a un “Rave Party” organizzato a Pasquetta in località “Pappadai” in agro di Fragagnano, nel Tarantino sperando di non essere beccati dai carabinieri, ma così non è stato. I militari dopo alcune segnalazioni hanno interrotto l’evento non autorizzato e hanno deferito in stato di libertà, alle Procure della Repubblica del capoluogo jonico, 17 persone, una delle quali minorenne, residenti nelle province di Bari, Barletta/Andria/Trani, Matera, Napoli, Taranto e Lecce, che dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici, mentre 4 giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, del tipo ketamina, cocaina e hashish, verranno anche segnalati alla Prefettura di Taranto.

I Carabinieri inoltre stanno procedendo ad ulteriori accertamenti, sulla base dei filmati girati durante il rave, al fine di giungere all’identificazione di altri soggetti ed agli organizzatori stessi della festa “clandestina”.