Anna Tatangelo celebra le nozze tra Bari e Noicattaro in «Scene da un matrimonio»

Oggi alle ore 14:20, su Canale 5 nuovo appuntamento con la seconda edizione di «Scene da un Matrimonio». Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Miriana e Vito a Bari. «Scene da un Matrimonio» è un format prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa.

Miriana e Vito si conoscono di vista da sempre perché vivono nello stesso paesino di Adelfia, vicino a Bari, ma hanno avuto l’occasione di incontrassi veramente solo un anno e mezzo fa quando lui è andato a riparare la caldaia a casa di lei. Per Vito non è stato facile conquistarla: Miriana, infatti, era sulla difensiva e, già mamma di una bambina di nove anni, da tempo aveva perso fiducia negli uomini. Vito però non si è arreso e con molta tenacia è riuscito a conquistare il suo cuore.

Gli sposi festeggeranno la loro unione insieme ad amici e parenti in una bellissima masseria nei pressi di Noicattaro, appunto a pochi chilometri dal capoluogo della Puglia.

«Scene da un Matrimonio» è un format di Gianni Ippoliti. La regia della puntata, per la quale si prevede ovviamente un picco notevole proprio in Puglia, protagonista assoluta dell’appuntamento televisivo odierno, è affidata a Jovica Nonkovic. Produttore esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.

Per quanto concerne invece la stupenda conduttrice, Il 1 luglio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l'anno 2021-2022 venne confermata la presenza della Tatangelo a guida di «Scene da un matrimonio». Viene confermata inoltre nuovamente come giudice del programma All Together Now e dello spin-off All Togheter Now Kids.