Viaggio sui monti di Vipiteno con gli sci di «Linea Bianca» fra innovazione e benessere

Un viaggio a Vipiteno, in Trentino Alto Adige, la città più a nord d’Italia, protagonista a Linea Bianca, in onda oggi alle 15.20 su Rai 1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

L’appuntamento sarà a quota 2.192 metri sul livello del mare: in cima al Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai, con una guida alpina: forti emozioni per il conduttore Lino Zani.

Una meraviglia sciare in città a due passi dal centro storico: a Vipiteno, con il responsabile della sicurezza sulle piste, l’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico di Monte Cavallo, alla porte della cittadina. Dieci chilometri di pista perfettamente illuminata e innevata, un dislivello di quasi 900 metri. Qui, non manca l’avventura di una discesa con lo slittino unica del suo genere lungo il tracciato più lungo d’Italia.

Tanta innovazione sulle piste da sci di Vipiteno, dove si guarda al futuro e alla sostenibilità con il primo gatto delle nevi a trazione elettrica, un primato mondiale completamente made in Italy.

Un universo «bianco» che allontana ogni negatività, favorisce il benessere psicofisico, permette di riconnettersi con sé stessi, fa conoscere gli effetti benefici della quarzite argentea e dei minerali in generale. Poi, un susseguirsi di vite dedicate all’attività agricola e alla cura degli animali, una tecnologia finalizzata ad uno sviluppo in armonia con la natura. Infine, con Karl e Ulli, coppia che lavora insieme da più di 40 anni, sarà narrata la storia del maso «avito» Pretzhof, rimasto in possesso della stessa famiglia per circa duecento anni.[red.spett.]