Giornata mondiale del teatro nella lunga maratona tv, si parte con l’«Amleto» di Brook

Mirabilie del palcoscenico in tv per la Giornata mondiale del Teatro. Rai Cultura propone su Rai 5 una ricca maratona curata da Felice Cappa e dedicata ai maestri del Novecento. Da stasera, alle 21.15, e fino a domani, il palinsesto offre ai telespettatori spettacoli inediti e documentari originali, mai andati in onda. Si parte, dunque, con la pregiata e inedita visione di The Tragedy of Hamlet di Peter Brook, da seguire in versione originale sottotitolata in italiano, capolavoro del regista londinese. Protagonista un ispirato Adrian Lester, attore inglese con origini giamaicane. Si tratta probabilmente dello spettacolo di maggior successo di Brook. Qui il regista rinnova il suo incontro con Amleto, avvolto e travolto nel mondo epico di Shakespeare. Un Amleto declinato in uno status confuso, sensibile, ma al contempo potente e violento. Attorno a Lester un poderoso cast d’interpreti. Brook è regista anche della versione tv dello spettacolo.

Domani, 27 marzo, seconda parte della maratona dedicata ai maestri italiani: Dario Fo, Gli imbianchini non hanno ricordi; Jacques Lecoq, Viaggio in Italia; Gianfranco De Bosio, Il mercante di Venezia; Giorgio Strehler con un documentario realizzato per il centenario della nascita. Quindi, Maurizio Scaparro con Le memorie di Adriano, interprete Giorgio Albertazzi; Luca Ronconi con In cerca d’autore, tratto dai Sei personaggi di Pirandello. Infine, gli atti unici Sik Sik e Dolore sotto chiave di Eduardo De Filippo, che vedono in scena Carlo Cecchi; due documentari sul metodo teatrale di Luchino Visconti e Orazio Costa di Marco Odetto, l’imperdibile Zona limite sull’Odin Teatret del pugliese Eugenio Barba. Non mancherà Franca Valeri col suo magistrale Le donne.