Sfida avvincente per padroni di casa tra cene e galateo

Una sfida all’ultimo brunch per dimostrarsi perfetti padroni di casa. È l’essenza del reality show in onda su Real Time «Cortesie per gli ospiti». L’ospitalità è punto focale del programma e a misurarsi sono due coppie. Fondamentale mostrare ai giudici, gli «esperti cortesi»: la scrittrice Csaba dalla Zorza, lo chef Roberto Valbuzzi e l’attore Luca Calvani, particolare inclinazione verso il galateo e la buona cucina.

Le due coppie, infatti, devono cucinare piatti gustosi e far sentire gli ospiti come se fossero a casa loro. I risultati saranno valutati dai giudici. All’inizio di ogni episodio i partecipanti si presentano. Nel cimentarsi con la cucina e il bon ton possono chiedere aiuto. La trasmissione prevede la possibilità che i partecipanti scelgano un tema gastronomico e acquistino, poi, tutto ciò che serve per la preparazione delle pietanze e per una perfetta realizzazione della serata. Ovviamente sono i tre giudici ad essere ospitati e a giudicare la cucina, l’arredamento, la preparazione della tavola, l’intrattenimento degli ospiti.

Particolare che rende più combattuta la contesa è il fatto che le coppie possano giudicare il lavoro degli avversari, non lesinando eventuali giudizi critici. Vincerà ovviamente chi, a insindacabile giudizio di Csaba della Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani è risultata la coppia di miglior anfitrioni.

Il programma in onda su Real Time è alla sua sedicesima stagione. Esordì, infatti, in video nel 2005 e nel corso degli anni si sono susseguiti vari esperti a giudicare i concorrenti su cucina e accoglienza.