«Bentornato papà», dal set a Martina Franca alla prima serata di Rai Uno

Un’intensa storia familiare è quanto si racconta in «Bentornato papà» del tarantino Domenico Fortunato, nel ruolo di regista e attore insieme a un cast d’eccezione: Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Silvia Mazzieri, Giulio Beranek, Sara Putignano, Franco Ferrante, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Colangeli e di Dino Abbrescia.

Il film, prodotto da Altre Storie di Cesare Fragnelli con Rai Cinema e sostenuto da Regione Puglia e Apulia Film Commission, andrà in onda questa sera, alle 21.25, in prima serata su Rai Uno. Girato tra settembre e ottobre 2020 interamente a Martina Franca (in provincia di Taranto), il film racconta di una famiglia con un rapporto profondo, nonostante alcune incomprensioni. Franco, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, sensibile e con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna apprensiva e amorevole. Il fratello, Silvano, a cui è molto legato. Un tragico evento colpisce Franco improvvisamente, sconvolgendo la sua vita e quella dei suoi cari. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell’anima alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Ma tutto cambierà ancora una volta. «Nel film - spiega Domenico Fortunato - la malattia non è raccontata solo come momento doloroso, qui è soprattutto l’occasione per una famiglia di ritrovarsi, concedendosi tutto quel tempo necessario per parlare, capirsi, spiegarsi. La malattia diviene anche il motore del cambiamento dei protagonisti, che si ritrovano cresciuti, cambiati e migliori».