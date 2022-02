Qui Gotham City, da stasera nove capolavori celebrano il mito inossidabile di Batman

In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo The Batman, al cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson nel ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego Bruce Wayne, torna su Sky Cinema Collection un canale interamente dedicato a uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del cinema: Batman. Da oggi a venerdì 4 marzo Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) diventa Sky Cinema Batman. Le cupe atmosfere di Gotham City faranno da teatro all’inarrestabile lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera del leggendario Uomo Pipistrello.

Sono nove i titoli che compongono la collezione sul supereroe DC, ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger: i due film diretti da Tim Burton, le due pellicole di Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e le due versioni di Justice League dirette da Zack Snyder. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

The Batman, diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, sarà nelle sale dal 3 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. A ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. The Batman è una produzione 6th & Idaho / Dylan Clark Productions, un film di Matt Reeves.