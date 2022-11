Alimentare, otto produttori lucani di birra al Salone di Roma

POTENZA - Sono otto i produttori lucani di birra, cinque del Potentino e tre del Materano, che partecipano da oggi al primo salone della birra artigianale Made in Italy, al centro congressi della Coldiretti, a Roma. «E' l’occasione - hanno spiegato in una nota Coldiretti e il Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale, organizzatori dell’evento - per far conoscere la produzione attraverso i sentieri del luppolo in un Paese dove negli ultimi dieci anni sono triplicati i birrifici artigianali».

«Nel primo salone della birra artigianale Made in Italy - hanno concluso - sono stati esposti 81 campioni di luppolo per 20 varietà nazionali. Quest’anno i consumi nazionali di birra sono destinati a superare il record storico di oltre 35 litri pro capite per un totale di due miliardi di litri generando un volume di fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro».