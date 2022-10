Basilicata cornice dell'amore tra Cucinotta e Vincent Riotta: ciak a Potenza

POTENZA - L’ultimo ciak è stato quello di Ambra Angiolini con «La notte più lunga dell’anno», prodotto da Rai Cinema. Un film girato nel 2021 in larga parte nel centro storico di Potenza. La produzione esecutiva, in quell’occasione, venne affidata alla società potentina Sirio Studios di Angelo Viggiano. È la stessa che si sta occupando in questi giorni di un altro film che ha come scenario non solo Potenza ma Maratea, Satriano di Lucania, Tricarico e Brindisi di Montagna. Da lunedì scorso si stanno girando le scene di «Il meglio di te», Un raffinato «dramedy» firmato Fabrizio Maria Cortese, prodotto da Orange pictures in collaborazione con Golden hours film, Sirio Studios e Rai Cinema, con il sostegno della Lucana Film Commission, della Regione Basilicata e di Bcc Basilicata. I protagonisti del film sono Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta. Sono le punte di diamante di un cast formato da attori importanti della scena cinematografica italiana, da Daphne Scoccia ad Anita Kravos, da Simone Montedoro a Giusi Merli. «…La possibilità di un amore impossibile. Il desiderio e la volontà di voler amare ed essere amati malgrado tutto e per sempre… in Basilicata, dove i colori e la cultura del Sud faranno da perfetta cornice a questa storia». È l’incipit con cui Fabrizio Maria Cortese, regista cinematografico, comincia il suo lavoro «made in Basilicata». Dalle sue parole emergono alcuni preziosi indizi sul film che sta per nascere in uno scenario, quello lucano, che si conferma come una realtà sempre più ricercata e apprezzata, anche oltre Oceano.

Da ieri l’intera produzione si è spostata nel capoluogo lucano dopo aver girato alcune scene a Maratea. Il lavoro di ripresa dovrebbe terminare il 5 novembre prossimo.

«Il meglio di te» è un viaggio sentimentale nella natura umana che, tra sorrisi e lacrime, racconta una storia d’amore che si è persa, come spesso accade, tra una bugia e una distrazione di troppo.

Antonio (Vincent Riotta) è un uomo di successo, Nicole (Maria Grazia Cucinotta) una donna brillante. Si sono amati moltissimo, sono stati i perfetti interpreti di una di quelle che banalmente chiamiamo favole, ma prima del «vissero tutti felici e contenti» il loro mondo è esploso, il cielo si è capovolto e loro due sono si sono ritrovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, colpa e delusione. L’inevitabile separazione dura qualche anno e traccia un confine nettissimo tra le loro vite. Ma il destino ha spesso una trama nascosta da tirare fuori al momento più opportuno per ribaltare piani, scompaginare progetti, disseminare dubbi. Nicole si trova di fronte ad una scelta: incontrare di nuovo il suo ex marito per riavere indietro qualcosa di molto importante per lei. Una scelta dolorosa che la porterà ad intraprendere un viaggio nel suo passato, attraverso i lati bui e i giorni splendenti, mischiati insieme in un tourbillon di emozioni. A casa di Antonio, Nicole però non sarà sola: diversi personaggi di quella famiglia allargata faranno il loro ingresso nella villa, alla ricerca di un confronto con quell’uomo che nella sua vita sembra aver commesso più di un errore, lasciando dietro di sé molti chiarimenti mancati, alcune separazioni furenti, troppe occasioni perse.