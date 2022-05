Patto agricoltura lucana-Nutella: pollai mobili per nocciole migliori

POTENZA - Se la gallina è più felice le nocciole sono più sane (e la Nutella più buona). Per quanto improbabile possa sembrare a prima vista, è proprio questo il binomio vincente dell’agricoltura lucana di ultima generazione: pollai mobili all’interno dei noccioleti di nuovo impianto, i primi dei quali proprio quest’anno hanno cominciato a contribuire alla produzione della Nutella in base ad un accordo con la Ferrero della Rete Basilicata Inguscio. Attualmente vi aderiscono una settantina di aziende (il numero è in continuo aumento), di cui una piccola parte è già entrata in produzione.

