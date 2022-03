Cancellara: truffa e corruzione, sequestrati beni per 300mila euro a 59enne

Beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Michele Pietragalla, di 59 anni, di Cancellara (Potenza), con numerosi precedenti penali. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale misure di prevenzione di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano che esaminato la documentazione degli ultimi 20 anni.

Gli inquirenti potentini hanno «documentato la pericolosità sociale» di Pietragalla, «in relazione - è sottolineato in un comunicato firmato dal Procuratore Francesco Curcio - a diverse condanne e indagini per associazione per delinquere, truffa, corruzione, favoreggiamento reale, falsità ideologica e materiale, falsificazione di valori di bollo, millantato credito, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi».

I valori patrimoniali e finanziari «nella disponibilità» del 59enne erano - secondo l’accusa - «ingiustificatamente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, in quanto verosimilmente acquisiti con i proventi derivanti dai numerosi reati commessi nel tempo». La Guardia di Finanza ha sequestrato un appartamento e un’autorimessa situati a Cancellara, una porzione di un appartamento a Potenza, 16 veicoli e «numerosi rapporti finanziari».