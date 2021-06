Lettera anonima con minacce di morte al sen. lucano Giuseppe Moles. La solidarietà di Bardi

BARI - Il sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia Giuseppe Moles, dopo aver ricevuto l’ennesima lettera anonima contenente esplicite intimidazioni e minacce di morte, ha sporto denuncia presso le autorità competenti. In una nota, il portavoce di Moles scrive che 'non è la prima volta che si verifica un accadimento di questo genere, in questo caso ancor più preoccupante perché imputato anche alla funzione di governo che sta svolgendo'.

«La mia solidarietà all’amico Giuseppe Moles, vittima di ripetute lettere anonime con intimidazioni e minacce di morte. Un uomo delle Istituzioni da sempre al servizio del Paese, che serve con disciplina e onore all’interno del Governo e che merita il massimo sostegno e la massima tutela da parte di tutti». Lo ha detto, in una nota, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.