Giustizia: Moles, del tribunale Melfi parlerò con Carfagna

MELFI - Il Sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, ha annunciato che la prossima settimana incontrerà il ministro per il Sud, Mara Carfagna, «affinché il problema del Tribunale di Melfi (Potenza) - chiuso alcuni anni fa - sia tenuto nella considerazione che merita, favorendo anche l'audizione di esponenti del Foro di Melfi, alla luce della costituzione della Commissione interministeriale per la Giustizia nel Mezzogiorno». L’annuncio è stato dato da Moles in un incontro con dirigenti lucani di Forza Italia.

«Anche in qualità di sottosegretario del governo Draghi, oltre che di commissario regionale di Forza Italia - ha continuato Moles - ritengo che, considerato il nuovo impulso che questo esecutivo ha intenzione di dare al sistema economico, sociale e della giustizia del nostro Paese sia necessario l'impegno di tutti per trovare soluzioni alle deficienze del passato»