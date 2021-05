Moles, «da Forza Italia contributo fondamentale al Governo»

Roma - «Questo esecutivo, fortemente voluto da Berlusconi, è una scommessa vincente. Il nostro partito sta facendo un ottimo lavoro sia in Parlamento sia al Governo. Stiamo dando un contributo fondamentale». Lo ha detto Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata, intervenendo al webinair «L'Italia riparte tra rischio calcolato e nuove opportunità economiche», organizzato da Forza Italia Giovani Basilicata. «Stiamo lavorando per cambiare l’Rt, siamo impegnati sul decreto sostegni bis per porre rimedio ad alcune mancanze dei precedenti provvedimenti che hanno danneggiato alcune categorie e siamo tutti concentrati su quella che è la grande occasione del Pnrr. La squadra di Forza Italia al governo è compattissima. Credo che riusciremo a fare molte cose buone», ha concluso.

Il protagonismo dei giovani - «Iniziative come quella di oggi sono molto importanti perché viene data la parola ai rappresentanti delle diverse categorie e noi uomini delle Istituzioni abbiamo la possibilità di ascoltare le criticità, i suggerimenti che provengono da coloro che sono i veri protagonisti della vita del Paese. Ringrazio per questa occasione tutti i nostri ragazzi, il Commissario Giovani Basilicata Nicola Padula, e il Coordinatore Nazionale Giovani Marco Bestetti, sempre attivissimi. Il loro splendido lavoro sul territorio trova ampio riscontro nelle numerose adesioni al partito». Lo ha detto Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata, intervenendo al webinair «L'Italia riparte tra rischio calcolato e nuove opportunità economiche», organizzato da Forza Italia Giovani Basilicata.