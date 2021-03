Stellantis Melfi, sindaci a Regione: «Fondi Recovery plan da destinare a stabilimento»

POTENZA - «Le notizie che circolano in questi giorni, a proposito della richiesta di Cig avanzata dal gruppo Stellantis, suscitano nelle comunità del Vulture e dell’Alto Bradano allarme e preoccupazione» per lo stabilimento di Melfi.

Così, in una nota congiunta, i sindaci di Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

I primi cittadini hanno chiesto alla Regione di fare «quanto in suo potere presso il Governo perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza destini al più grande stabilimento metalmeccanico italiano le risorse che servono perché rimanga in vita e sia orientato verso una prospettiva produttiva credibile», e di «porsi alla testa di una mobilitazione dell’intera comunità regionale che, già prostrata dalla pandemia, sarebbe definitivamente destinata alla desertificazione in assenza di un presidio produttivo, risultato decisivo nell’ultimo ventennio per la tenuta dell’intero Pil regionale».

«Lo stabilimento di Melfi - hanno concluso - è fra i più produttivi e innovativi d’Europa, e quindi non è possibile che non trovi una collocazione adeguata dentro strategie di gruppo e di settore che saranno indirizzate alla sperimentazione di nuove motorizzazioni e a modelli di mobilità sostenibile».