Basilicata, al voto per le Comunali il 66.51% degli elettori: domani lo spoglio

Sono stati diramati dal Ministero dell’Interno i dati definitivi sull’affluenza delle amministrative e del referendum in Basilicata.

Per quanto riguarda le amministrative (22 i comuni lucani chiamati a rinnovare i consigli comunali e ad eleggere i sindaci), i lucani che si sono recati alle urne sono il 66,51% degli aventi diritto. Il dato delle province vede Matera al 70,19% e Potenza al 61,48%. Nella città di Matera, invece, a votare è stato il 70,92%.

MATERA E PROVINCIA

ACCETTURA - 46,42 %

CRACO - 62,45 %

GROTTOLE - 68,40%

IRSINA - 67,21%

MATERA - 70,92%

MONTALBANO JONICO - 72,63%

SALANDRA - 73,45%

SAN GIORGIO LUCANO - 64,65%

TURSI - 77,56%

POTENZA E PROVINCIA

ACERENZA - 48,33%

AVIGLIANO - 74,17%

CARBONE - 16,94%

CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA - 58,45%

CERSOSIMO - 61,34%

CORLETO PERTICARA - 52,67%

FILIANO - 81,60%

FRANCAVILLA IN SINNI - 63,55%

LAGONEGRO - 62,23%

MOLITERNO - 54,71%

SANT'ARCANGELO - 63,80%

SENISE - 56,41%

TOLVE - 56,92%





Per quanto riguarda il referendum confermativo, percentuali molto più contenute. In Basilicata ha votato il 50,14% delle persone aventi diritto con il dato provinciale diviso in Matera e Potenza rispettivamente al 40,89% e 34,44%. A Matera città hanno votato per il referendum il 74,31% delle persone aventi diritto, a Potenza, il 41,12%.