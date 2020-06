Basilicata, piattaforma online per autosegnalazioni di lucani che tonano in regione

POTENZA - La Regione Basilicata ha istituito una «piattaforma» - raggiungibile attraverso il suo sito - per agevolare le autosegnalazioni di coloro che stanno rientrando o stanno arrivando in Basilicata.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa della giunta regionale: l'istituzione della piattaforma è stata decisa oggi, in considerazione delle «numerose telefonate» giunte al numero verde regionale. In virtù di un’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, «persiste l'obbligo» per chi arriva in Basilicata per trattenervisi, di comunicare la sua presenza.