Ha un malore dopo la sua festa di laurea a Ferrara: morto studente potentino

POTENZA - Uno dei giorni più belli della sua vita è stato purtroppo anche l’ultimo. Adriano Bianco, studente originario di Lagonegro (Potenza) ma residente a Lauria (Potenza), è morto durante la notte per un malore dopo la festa di laurea conseguita ieri mattina a Ferrara.

La procura cittadina ha aperto un’inchiesta sulla morte dello studente. Il pm di turno, Andrea Maggioni, ha ordinato l’autopsia e gli esami tossicologici per far chiarezza sulle cause del malore che lo ha stroncato in piena notte, alle prime ore di oggi.

L'allarme è scattato verso le 5 circa di questa mattina quando i carabinieri del Comando Stazione Ferrara sono intervenuti in via Boiardo presso l’abitazione di tre giovani studenti universitari, due originari del Veneto ed uno del Bresciano, a seguito della richiesta pervenuta sul 112 dai medici del 118 che sono intervenuti a causa del malore di un uomo avvenuto in quell'appartamento.

Secondo la prima ricostruzione, quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’uomo era steso a terra a seguito del tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. I carabinieri lo hanno quindi identificato e hanno appurato che lo studente sarebbe deceduto a seguito di un malore all’interno dell’abitazione, così come constatato dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Adriano Bianco era giunto a Ferrara il giorno precedente insieme ad alcuni parenti solo per la discussione della tesi di laurea. I primi accertamenti, che necessitano tuttavia di ulteriori approfondimenti investigativi e soprattutto delle verifiche medico legali e tossicologiche, porterebbero ad escludere la natura violenta della morte che potrebbe, invece, - indicano gli stessi inquirenti - essere riconducibile ad una assunzione di un mix mortale di alcool e sostanze stupefacenti, di cui l’uomo avrebbe fatto uso durante la notte, in occasione dei festeggiamenti per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza avvenuta proprio ieri.

Le attività tecniche ed investigative sono ancora in atto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ferrara.

Tra i primi accertamenti eseguiti sono stati ascoltati ovviamente tutti gli studenti che hanno partecipato alla festa di laurea con lui e che erano presenti nell’appartamento dove è stato soccorso e poi è morto. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale a disposizione del pm di turno, Andrea Maggioni, che ordinerà autopsia ed esami tossicologici.