Ecosistema urbano: Potenza sale di 42 posizioni, scende Matera

Potenza al 50/o posto, Matera al 93/o: sono le posizioni dei due capoluoghi di provincia della Basilicata nella classifica di «Ecosistema urbano», il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia i cui dati sono stati pubblicati oggi dal quotidiano economico «Il Sole 24 Ore».

In particolare, Potenza ha fatto segnare la prestazione migliore, con un miglioramento in classifica - rispetto al 2018 - di 42 posizioni. Matera, invece, ha ottenuto un peggioramento di otto posti rispetto all’anno precedente. La classifica generale sull'ecosistema urbano, giunta alla 26/a edizione, riporta un punteggio calcolato in base a 18 parametri. Al primo posto c'è Trento, che era quarta lo scorso anno, seguita da Mantova e Bolzano.

Nelle classifiche settoriali, Potenza è al primo posto nella produzione di rifiuti urbani pro capite (372 chilogrammi per abitante); nel rapporto tra metri quadrati di verde e abitante, al primo posto c'è Matera, con 996,8 metri quadrati, al quarto Potenza, con 190,8 metri quadrati (in tale classifica, al secondo posto c'è Trento, al terzo Sondrio). L’unica altra presenza lucana nelle rimanenti classifiche settoriali è Potenza, che è al primo posto con 16 altri capoluoghi che hanno una capacità di depurazione del 100 per 100.