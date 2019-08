Potenza, bilancio 2018 chiuso in positivo: +1,2 mln al San Carlo

POTENZA - Il bilancio del San Carlo di Potenza nel 2018 è stato chiuso «in positivo con 1,2 milioni di euro»: sulle liste di attesa «è stato chiesto agli operatori di raddoppiare o triplicare l’attività e, dopo un’osservazione dei dati sull'intramoenia», è stato scelto «di sospendere quest’ultima nei casi in cui si sforavano i tempi di attesa previsti».

E’ quanto ha spiegato il dg del San Carlo, Massimo Barresi, nel corso della riunione della quarta commissione permanente del Consiglio regionale: «Ogni mese - ha aggiunto Barresi, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’assemblea - verifichiamo l’attività e se i problemi persistono si continua con la sospensione. Nei tre mesi, siamo rientrati nel 100% sulle liste di attesa monitorate dal ministero, ma la lotta all’abbattimento delle liste di attesa deve continuare su tutto il territorio regionale».

Il dg dell’azienda ospedaliera ha poi ricordato che «tra il primo semestre 2018 e il primo semestre 2019, abbiamo registrato un decremento al San Carlo, conseguenza della razionalizzazione dei ricoveri incrementati, invece, su Pescopagano. A Melfi l'obiettivo previsto è stato rafforzare l’ortopedia e la chirurgia mentre sul punto nascite, venendo incontro alle richieste, l’impegno è stato indirizzato a rendere possibile il parto indolore. L’ospedale di Villa D’Agri merita un discorso a parte perché risente di una mancata attrattiva». Nel corso della riunione è intervenuto anche il dg dell’Asp, Lorenzo Bochicchio, il quale ha evidenziato che «un elemento di criticità è l'indisponibilità di medici. Oggi in giro ci sono pochissimi medici e le aziende territoriali sono mediamente meno attrattive come anche le aree interne. Gran parte dei concorsi per medici è andata deserta a questa difficoltà di sistema si aggiunge la crescente indisponibilità di risorse per le nuove assunzioni. Il fabbisogno di personale indicato per il 2019 ammonta a circa 15,9 milioni di euro»