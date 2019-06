Potenza, la Giornata del laureato in stile college: 130 nuovi "dottori"

BASILICATA - Sono stati circa 130 gli studenti, laureati nell’Università della Basilicata nell’anno accademico 2017-2018, che hanno ricevuto la pergamena nel pomeriggio, a Potenza, nel corso del primo «Graduation day» organizzato dall’Ateneo lucano, sul modello delle cerimonie dei college statunitensi, che si è diffuso anche nelle università italiane da qualche anno.

La «Giornata del laureato» è iniziata, nel centro storico, con un corteo dei laureati e dei docenti, con toga e tocco di ordinanza, da piazza Pagano a piazza Matteotti: sul palco, la Rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole, ha aperto gli interventi ricordando che nell’ateneo lucano si laureano ogni anno circa 900 studenti, «e dalle indagini di Almalaurea è sempre emerso un altissimo livello di gradimento degli studenti per la didattica e per le strutture messe loro a disposizione». La Rettrice ha inoltre evidenziato che «abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per festeggiare il successo conseguito dai nostri ragazzi, dando così inizio a una tradizione che mette lo studente al centro della vita dell’Ateneo, attraverso un giusto mix di identità e partecipazione. Il mio ringraziamento va tutto alla comunità accademica che sa sempre rendersi partecipe dei momenti significativi di questo Ateneo. Stiamo già lavorando a replicare l’iniziativa anche nella sede di Matera».

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il direttore generale dell’Unibas, Giuseppe Romaniello, la rappresentante dell’associazione degli ex studenti, Annalisa Percoco, e l’ex presidente del consiglio degli studenti, Sebastiano Greco, e la vice Prefetto di Potenza, Mariarita Cocciufa. Il giornalista e scrittore Oreste Lo Pomo è quindi intervenuto sul tema «Cultura e conoscenza, valori di democrazia». La Rettrice ha infine consegnato le pergamene agli studenti presenti, prima del classico lancio in aria dei tocchi che, come da tradizione, conclude le cerimonie dei «Graduation day».