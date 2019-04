Potenza, anziano si ustiona con la stufa: è il secondo caso in 3 giorni

POTENZA - Un uomo di 81 anni ha riportato ustioni dal primo al terzo grado sul 40 per cento del corpo stamani, a Venosa (Potenza), mentre stava accendendo la stufa. L’uomo è stato trasportato in elicottero nell’ospedale «San Carlo» di Potenza. Successivamente, sempre in elicottero - secondo quanto si è appreso dall’azienda ospedaliera potentina - è stato trasferito all’ospedale «Cardarelli» di Napoli. Qualche giorno fa un caso analogo a Bella, sempre nel Potentino: un'anziana è rimasta ferita dalle fiamme.