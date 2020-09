Bari, l'incredibile storia del fagiano in fuga rintracciato dalla polizia in piena città

BARI - Se è stato arrestato o semplicemente riportato a casa non si sa. Ieri la Polizia è intervenuta in corso Cavour per prendere un fagiano, che visibilmente impaurito, si era rifugiato fuori la porta di un negozio. L’animale da qualche tempo si aggira nel parco di Largo 2 Giugno, forse arrivato durante il lockdown come già un airone cenerino. Ieri si deve essere allontanato troppo e non ha trovato la via di casa. Ad aiutarlo è intervenuta la Polizia di Stato.