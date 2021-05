Puglia, i poli biblio-museali ripartono dai giovani under 26

Idee, nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura, progetti e azioni concrete: sono queste le prospettive che il Dipartimento turismo ed economia della cultura della Regione Puglia intende proseguire attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità. Ora è tempo di sistematizzare ulteriormente questo impegno attraverso il coinvolgimento di tre consulte (una per ogni polo biblio-museale) con un bando che intende coinvolgere studenti, associazioni giovanili e studentesche, gruppi informali, e portatori di interessi in qualsiasi forma costituiti e alle imprese culturali costituite in prevalenza da giovani sotto i 26 anni.

Ogni consulta, costituita al massimo da 15 giovani, dovrà collaborare con i comitati di gestione dei poli nella programmazione culturale dei musei e delle biblioteche. Abbiamo fatto nostra una riflessione di John Kenneth Galbraith, “Il cambiamento non viene da uomini e donne che cambiano idea, ma dall’avvicendamento fra generazioni”. L’arte deve essere al servizio della comunità, accompagnarla nei processi di cambiamento e “curare” prospettive e visioni.

La riforma che ha istituito i Poli biblio-museali sta modificando il panorama dell'arte e della cultura a livello regionale. Ora facciamo un ulteriore passo verso il rinnovamento chiamando i giovani a condividere con le istituzioni la responsabilità della programmazione culturale dei musei e delle biblioteche di proprietà delle province pugliesi e, dopo la riforma Delrio, gestite dalla Regione attraverso i Poli biblio-museali.

Si comincia da Brindisi, Foggia e Lecce in attesa del completamento della riforma che interesserà anche i territori delle Province di Taranto, Bat e Bari.

Chi è interessato dovrà inviare la propria candidatura con una lettera motivazionale (e – nel caso di un’organizzazione – una breve descrizione del profilo) alla direzione del Polo di riferimento entro il 30 giugno 2021. Ecco gli indirizzi mail: direzionepolobliomuseale.foggia@regione.puglia.it direzionepolobibliomuseale.lecce@regione.puglia.it direzionepolobibliomuseale.brindisi@regione.puglia.it