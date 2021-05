Bari, da domani riaprono, gratuitamente, i musei della Città metropolitana

Bari - Con l’ingresso della Puglia in zona gialla, domani martedì 11 maggio riaprono, con ingresso gratuito, i musei della Città metropolitana di Bari. La Pinacoteca 'Giaquintò è pronta ad accogliere i visitatori proponendo, accanto alle collezioni permanenti, la mostra 'Il paesaggio pugliese nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari: la consapevolezza di un’identità', allestita lo scorso marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

Tra le novità ci sarà più attenzione ai bambini con nuove audioguide create appositamente che li terranno impegnati in una caccia al tesoro tra le opere del museo in compagnia di un supereroe. Inoltre, a breve, sarà visitabile anche la rinnovata Collezione Grieco e la nuova sala dedicata al '900, dove sono quasi ultimati i lavori di riallestimento e restyling. Sono state rinnovate le didascalie delle opere esposte, è stato inserito il QRcode per accedere alle informazioni su ogni opera, esteso il wi-fi in tutto il museo e potenziato l’impianto di illuminazione.

Riapre i battenti anche il Museo archeologico di Santa Scolastica a Bari con la possibilità di visitare le sale attualmente fruibili in attesa della riapertura dei nuovi spazi. La Pinacoteca osserverà l’orario tradizionale, anche nei fine settimana: dal martedì al sabato, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18:30); domenica dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso ore 12:30); lunedì e festività: chiuso. Si consiglia la prenotazione all’indirizzo: pinacoteca@cittametropolitana.ba.it- Info: 080.541242

Per quanto riguarda Santa Scolastica: dal martedì al sabato, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16:30); domenica dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso ore 13:30); lunedì e festività: chiuso.