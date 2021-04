A Bari il progetto fotografico su pandemia, donne e smartworking

Bari - La Città metropolitana ha patrocinato l’iniziativa promossa dall’associazione Fotografi di Strada dal titolo «Pandemia, donne, vita e lavoro in modalità smart», nata da un’idea di Francesca Pietroforte, consigliera delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei. Si tratta di un progetto fotografico partecipato destinato a fotografi amatoriali e professionisti invitati a catturare un’istantanea delle donne lavoratrici in modalità smart working. Il progetto terminerà con una mostra online degli scatti selezionati.

«Circa un mese fa - dichiara la consigliera Pietroforte - ho trovato in rete uno scatto molto significativo di Lizzie O'Leary, giornalista americana, che ha voluto condensare in pochi elementi la sua vita durante la pandemia tra smart working e gestione di suo figlio neonato. Così ho pensato all’idea di raccogliere attraverso, un'antologia fotografica, storie, volti, momenti di donne che affrontano le difficoltà dello smartworking, della didattica a distanza, della gestione della vita familiare. Ho contattato una giovane fotografa gioiese, di cui ho apprezzato il talento, Anna Marzia Soria con Nino Volpe e Giuseppe Di Bari dell'associazione Fotografi di Strada che hanno raccolto questa idea preparando un regolamento per un contest finalizzato a selezionare alcuni scatti che raccoglieremo in una mostra, prima digitale, poi dal vero, non appena le disposizioni sanitarie ce lo consentiranno. Professionisti e fotografi amatoriali potranno partecipare».

La partecipazione avviene inviando una mail a: donnesmartworking978@gmail.com allegando massimo 3 foto in formato .jpg con indicato nome e cognome dell’autore. Sono ammessi anche autoscatti. Le fotografie, in numero massimo di 3 scatti a colori o in bianco e nero, dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 30 maggio 2021.