Pietra Montecorvino è fra i 10 borghi più belli d'Italia

Non ha vinto, ma Pietramontecorvino è entrato nella top-ten della classifica finale dei borghi più belli d’Italia conquistando un ottimo ottavo posto, su 20 borghi partecipanti, uno per ogni regione, nella classifica finale scaturita domenica sera al termine della puntata speciale della trasmissione televisiva di Rai3 condotta da Camilla Raznovich all’interno del programma “Kilimangiaro”. Ad aggiudicarsi la vittoria finale del contest “Il borgo dei borghi” 2020/2021, giunto quest’anno all’ottava edizione, è stato il centro calabrese di Tropea, in provincia di Vibo Valentia; al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Baunei (Nuoro) e Geraci Siculo (Palermo).

Nella finalissima di domenica sera, decisa dal televoto e dalla giuria di esperti formata dal geologo Mario Tozzi, dalla chef stellata Rosanna Marziale e dallo storico dell’arte Jacopo Veneziani, ogni borgo ha avuto a disposizione un filmato di presentazione: un viaggio suggestivo ed entusiasmante alla scoperta di luoghi, tradizioni, cibi e folklore del paese.

A illustrare le bellezze di Pietramontecorvino sono stati all’interno del filmato Donato Colucci, Francesca Nardella, Michele Iadarola, Raffaele Iannantuono e il gruppo folk Terramia. «Ha vinto Tropea – ha affermato Camilla Raznovich chiudendo la puntata – ma a trionfare è stata soprattutto la bellezza di un Paese straordinario come l’Italia che sa esprimersi al meglio proprio nelle piccole realtà dei suoi borghi: tutti, nessuno escluso».

Attesa ed entusiasmo durante la puntata di tutti i cittadini dell’accogliente borgo dei Monti dauni settentrionali, 2.650 abitanti, bandiera arancione del Touring Club Italiano, incollati alla tv in attesa della classifica finale.

Soddisfatto il sindaco Raimondo Giallella al termine della trasmissione: «Per Pietramontecorvino partecipare al “Borgo dei borghi” ha rappresentato senz’altro una vetrina utile a promuovere il nostro territorio ad una platea di milioni di telespettatori italiani e stranieri con un potenziale ritorno turistico e d’immagine», ringraziando «tutti i cittadini e le associazioni che hanno collaborato e dato il proprio contributo alla buona riuscita di questa esaltante esperienza che ha coinvolto tutto il paese». Un risultato su cui investire.