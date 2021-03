Rinvio tour Samuele Bersani: a Bari al TeatroTeam data spostata all'11 dicembre

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, il nuovo tour di Samuele Bersani, “Cinema Samuele Tour”, previsto per i prossimi mesi, è stato rinviato a dicembre 2021. Per la Puglia la data in programma il 27 aprile sarà recuperata l'11 dicembre.



Di seguito le nuove date:

4 dicembre 2021 Torino - Teatro Colosseo (recupero del 7 maggio 2021)

7 dicembre 2021 Milano - Teatro Degli Arcimboldi (recupero del 18 aprile 2021)

8 dicembre 2021 Firenze - Tuscany Hall (recupero del 10 maggio 2021)

11 dicembre 2021 Bari - Teatro Team (recupero del 27 aprile 2021)

13 dicembre 2021 Roma - Auditorium Parco Della Musica - Sala Santa Cecilia

(recupero del 4 maggio 2021)

18 dicembre 2021 Catania - Teatro Metropolitan (recupero del 29 aprile 2021)

20 dicembre Bologna - Europauditorium (recupero del 3 maggio 2021)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli (info biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it).