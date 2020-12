Capodanno, Orchestra della Magna Grecia in concerto in streaming

Le note di Strauss, Lumbye, Rossini, Bellini e Verdi per accogliere in musica e con i migliori auspici il 2021: è il programma scelto dall’Orchestra Magna Grecia per il Concerto di Capodanno che sarà trasmesso in streaming dalla biblioteca Acclavio di Taranto venerdì 1 gennaio alle ore 18. L’evento, in programmazione su tv, radio e social, è realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto «Custodiamo la cultura in Puglia», e del Mibac e il sostegno del Comune di Taranto, della Regione Puglia, di Programma Sviluppo e Fondazione Puglia. Protagonista l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, ospiti il soprano Giuliana Gianfaldoni e il tenore Manuel Amati. "Anche questa volta - spiega Fabiano Marti, vicesindaco con delega a Cultura e Sport - il Comune di Taranto ha voluto omaggiare la città con l’auspicio di tornare al più presto nei luoghi deputati allo spettacolo e, finalmente, in presenza di pubblico, perché questo deve essere un evento culturale. L'evento in streaming rilanciato dalla Casa della cultura permetterà di entrare nelle case dei tarantini con le grandi musiche eseguite da un grande ensemble». Sarà «un concerto - aggiunge Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia - che affronteremo come sempre con la massima dedizione con l’auspicio che quanto riusciremo ad offrire anche in questa occasione sia solo l’inizio di un 2021 pieno di emozioni».