«Casa Casalino»: risate e consensi per il cegliese Barty Colucci

Dalla televisione con il mitico «Bagaglino» alla rete con ZWeBTv, la satira politica è entrata nel cuore della Generazione Z, ossia i post-Millennials (i nati tra il 1995 e il 2010) con il programma «Casa Casalino», pensato, ideato e interpretato da Barty Colucci, artista poliedrico di Ceglie Messapica.

Nei 12 episodi, visibili sulla nuova piattaforma televisiva dell’editore Francesco Becchetti, Barty Colucci impersona il Premier Giuseppe Conte e tutto quello che, idealmente e satiricamente, avviene nelle stanze del Palazzo di Governo.

Sketch divertenti e mai offensivi di momenti di vita quotidiana, sulla scia dei mitici Vianello e consorte, solo che qui, al centro della scena, c’è un Premier che tratta temi politici di attualità, accompagnato dalla segretaria Casalino e dal maggiordomo extracomunitario ribattezzato PD.

Il tutto con un linguaggio adatto ai social, agli smartphone, alla comunicazione rapida e veloce del web ma, soprattutto, alle giovani generazioni, per raggiungere un pubblico nuovo. «Una nuova sfida – spiega Barty Colucci – per cercare di far entrare la politica tra i più giovani attraverso il mondo degli influencer, YouTuber, creatori di contenuti che negli ultimi anni hanno avuto molto successo sui social. Personalmente non sono un influencer televisivo ma radiofonico sì perché quello è il mio mondo da molti anni ma questa serie per la web tv rappresentava un’occasione per sperimentare contenuti innovativi, facendo una satira pulita e professionale. Le reazioni – conclude Colucci – sono state positive, so che i primi episodi sono stati visti da Giorgia Meloni e dai rappresentanti del Movimento5Stelle. Del resto siamo irriverenti e ironici e non vogliamo offendere nessuno».

Un nuovo successo, quindi, per il conduttore televisivo e radiofonico, famoso per gli scherzi telefonici diventati ormai un vero e proprio cult, impegnato sempre su “Radio 105” con il programma «A me mi piace», in onda dalle 18 alle 20, e condiviso con Lodovica Comello, Gibba, Teresa Langella e la regia di Claudio Cannizzaro.

Una strada futura piena di progetti la sua che, da prime indiscrezioni, passerà, anche, dalla Puglia nei prossimi mesi. Intanto si gode i feedback più che positivi di questo nuovo programma e dell’avventura social della tv online dove è possibile trovare personaggi di successo come il gruppo Casa Surace, Elettra Lamborghini ed Elisabetta Gregoraci.