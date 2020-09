Giornalismo: la salentina Fabiana Pacella vince premio in memoria di Daphne Caruana Galizia

È Fabiana Pacella la vincitrice della terza edizione del «Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia». Il premio le verrà consegnato nell’ambito della sesta edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari (Gorizia) dal 22 al 26 settembre.

«Giornalista coraggiosa e tenace - si legge nella motivazione della candidatura del premio - che per amore della sua terra, la Puglia, non ha esitato a svolgere indagini e reportage sul panorama politico, imprenditoriale, economico e criminale pugliese. Lavoro che le è costato un incarico da addetto stampa e ritorsioni e querele temerarie per aver reso noti i collegamenti tra indagati eccellenti».

Durante i suoi vent'anni di attività, tra le altre cose, è stata l’autrice dell’inchiesta sull'Antiracket di Salento, sulla Bcc di Terra d’Otranto e di quella che ha portato al commissariamento per infiltrazioni mafiose del Comune di Carmiano.

«Nonostante le minacce - conclude la nota del direttivo del premio -, Fabiana Pacella non si è mai tirata indietro e continua la sua lotta per la libertà di stampa, di espressione e di informazione».

Il Premio «Leali delle Notizie» è dedicato alla giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato il 26 ottobre 2017 a causa delle sue inchieste giornalistiche, e ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, di Assostampa e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.