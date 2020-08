Notte della Taranta: a sorpresa Jovanotti canta con l'orchestra

Grande sorpresa durante la 23esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano (Le): sul brano «Cent'anni sale» la voce inconfondibile di Jovanotti ha accompagnato l'Orchestra Popolare, ripetendo continuamente i versi «Mi devo muovere/sento un formicolio». Un bell'abbraccio a distanza da parte di Lorenzo Cherubini, che ha voluto prestare la sua voce in un'edizione così speciale del Concertone, anche se non è potuto essere in Salento fisicamente.

Un'altra presenza illustre, quindi, in questo speciale Concertone, che sul palco ha ospitato Gianna Nannini, Diodato e Mahmood. Il maestro Paolo Buonvino ha diretto l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta, le coreografie sono state curate da Sharon Eyal, mentre la voce narrante della messa in onda su Rai2 è di Sergio Rubini. Un’edizione straordinaria che ha messo in connessione la piazza di Melpignano, rigorosamente senza pubblico, con le straordinarie immagini prodotte da WeMake di Daniele Fusco e Simone Rosato sulle meraviglie di Puglia: Trani, Alberobello, Taranto e Gallipoli. Regia di Cristiano D’Alisera, progetto scenografico di Giancarlo Sforza. Autore Massimo Martelli, direttore della fotografia Marco Lucarelli.

Scaletta della serata:

QUANNU TE LLAI LA FACCIA LA MATINA

Niceta Petrachi “la simpatichina”, Uccio Aloisi, Uccio Bandello

[Registrazioni voci autentiche – Archivio KurumunY per gentile concessione di Luigi Chiriatti]

TARANTA DI LIZZANO

Antonio Amato

con Salvatore Cavallo Galeanda e Giancarlo Paglialunga

(coreografia di Sharon Eyal)

TAMBURIEDDHU MIU

Enza Pagliara, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo

(coreografia di Sharon Eyal)

BEDDHA CI DORMI - DIODATO

KALINITTA (canto in grico)

Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Stefania Morciano e Salvatore Cavallo Galeanda

(coreografia di Sharon Eyal)

FERMA ZITELLA

Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo

(coreografia di Sharon Eyal)

SECUTA SECUTA

Salvatore Cavallo Galeanda, Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato

CENT’ANNI SALE

Giancarlo Paglialunga

con Enza Pagliara, Stefania Morciano, Antonio Amato - con la partecipazione straordinaria di JOVANOTTI

PIZZICA

Enza Pagliara, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Salvatore Cavallo Galeanda, Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato

(coreografie del Corpo di Ballo della Taranta da Alberobello, Trani, Taranto e Gallipoli)

SABRI ALEEL – MAHMOOD

ELA, ELA – MU CONDÀ (canto in griko)

Alessandra Caiulo e Consuelo Alfieri

FIMMENE FIMMENE - GIANNA NANNINI

TARANTAÈ - DANIELE DURANTE

LU RUSCIU DE LU MARE

Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Enza Pagliara, Stefania Morciano, Salvatore Cavallo Galeanda, Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato

CARPE NOCTEM composizione di PAOLO BUONVINO

(Coreografia di Sharon Eyal)