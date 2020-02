Domani farà tappa a Crispiano l'incredibile avventura di Carlo, Helena ed i loro asinelli

TARANTO - Farà tappa a Crispiano, domani, l'incredibile viaggio di Carlo Magnani ed Helena Kagemark (lei svedese di 45 anni, lui italiano di La Spezia, 47enne), i due coniugi che, dal 2016, stanno girando a piedi l'Europa accompagnati dai loro due asinelli, «Toni» e «Aurora Alba».

Il progetto «sin slow tourism» («un attimo sto arrivando») è iniziato nel lontano 2016 e da allora Carlo, Helena e due meravigliosi quadrupedi carichi di bagagli (tende, zaini e recinzioni elettrificate) non si sono mai fermati. E, a proposito degli asinelli, i due «globetrotter» scrivono sul loro blog: «Da loro abbiamo appreso tanto, confrontando la loro pazienza, la loro lentezza, la loro attitudine di non sprecare energie oltre quelle necessarie, soprattutto quando la strada è in ascesa, il loro muto scambio di informazioni e il rispetto di tutto il mondo, grande e piccolo, vicino e lontano. Loro ci hanno costretto ad osservarli e osservando loro abbiamo appreso un po' di più di ciò che è il pianeta in cui conviviamo».

Dopo aver attraversato Svezia, Danimarca, Germania e Svizzera, arlo Magnani ed Helena Kagemark sono giunti in Italia e stanno attraversando la Puglia. Domani arriveranno a Crispiano, presso la Masseria Urbana, attraversando un tratto della via Ellenica del cammino Materano.

Una vita all’insegna della lentezza per apprezzare meglio il mondo che li circonda.