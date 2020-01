Il foggiano De Nittis miglior talento nel «Top Jazz»

Il jazz pugliese torna a far parlare di sé e stavolta il merito è del pianista Roberto De Nittis, fresco vincitore del titolo di «miglior nuovo talento» del jazz italiano per il 2019, nel referendum della critica Top Jazz, indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz.

Musicista dal cognome... impegnativo (che rimanda al grande pittore barlettano), De Nittis, trentaquattro anni, è originario di Sant’Agata di Puglia e si è formato al Conservatorio «Giordano» di Foggia, dove si è diplomato in pianoforte e in musica jazz. E nella sua ancor giovane carriera può vantare un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto insignito, tra gli altri, del Premio nazionale delle Arti.

Al fianco dell’attore Michele Placido - suo conterraneo - nello spettacolo teatrale Todo el amor, De Nittis ha già al suo attivo numerose collaborazioni con jazzman italiani e stranieri e con nomi del panorama pop, può vantare di aver avuto un mentore di tutto rispetto nel compianto trombettista Marco Tamburini, che lo sollecitò a lanciarsi nell’agone jazzistico nazionale, spingendolo a lasciare la Puglia.

Il premio giunge dopo la pubblicazione dell’album d’esordio Dada, avvenuta a settembre dello scorso anno per l’etichetta Caligola.

Dada è una processione allegorica in cui De Nittis si è divertito a combinare stili e generi musicali diversi attraverso la timbricità di giocattoli e micro-strumenti. È un’illustrazione degli studi e delle esperienze di vita sonora che caratterizzano l’essenza del pianista foggiano. In esso convergono musiche originali per micro-strumenti, rielaborazioni timbriche di capisaldi della musica classica, jazz Anni ‘20 e musica moderna. Dada è un gioco, il gioco dei contrari; quel gioco in cui le forze del caos sostituiscono l’ordine costituito.

Tra le varie formazioni con le quali è attivo, De Nittis ha formato anche un duo con la clarinettista Zoe Pia.