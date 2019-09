A Gallipoli arrivano i campionati mondiali di pesca sportiva

GALLIPOLI - Si terrà domani giovedì 5 settembre alle ore 12 a Gallipoli (presso la Terrazza panoramica del Circolo della vela) la conferenza stampa di presentazione del Campionato mondiale di pesca sportiva in programma dal 21 al 28 settembre sempre a Gallipoli. Evento internazionale al quale parteciperanno quest’anno 180 atleti provenienti da 25 Paesi.

Domani alla conferenza stampa di presentazione dell'evento partecipano: il sindaco di Gallipoli, dott. Stefano Minerva; il presidente del Comitato organizzatore Marco Pisacane, il presidente del Circolo della Vela di Gallipoli avv. Bartolo Ravenna; il presidente nazionale Fipsas pesca di superficie, Maurizio Natucci; il Prof. Loreto Gesualdo coordinatore regionale del Centro Trapianti della Puglia; i Direttori Generali della Azienda Sanitaria Locale di Lecce Rodolfo Rollo e della ASL Brindisi Giuseppe Pasqualone; il direttore del Dipartimento Ambiente e Infrastrutture della Regione Puglia, ing. Barbara Valenzano; il commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Alfredo Borzillo; il vice presidente Asstra, ing. Massimo Nitti. Il presidente dell’associazione Cuore Amico, dott. Paolo Pagliaro. Moderatore: il giornalista dott. Franco Giuliano.

LA SCHEDA - L’Associazione pugliese che ha avuto il privilegio di organizzare quest’anno in Puglia questo prestigioso evento mondiale e affiliata alla FIPSAS-CONI dal 19.01.1984. Nel corso dei 35 anni di attività ha organizzato nel Salento innumerevoli Manifestazioni e Campionati, Nazionali ed Internazionali, contribuendo alla promozione del nostro territorio ed ospitando oltre 15.500 persone, non residenti in Puglia ed in periodi di media e bassa stagione.

Sempre nei 35 anni, oltre alle attività agonistiche ad alto livello, l’Associazione pugliese ha ottenuto due titoli Italiani per Società, moltissimi successi degli Atleti iscritto ed il riconoscimento del CONI con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.

In questa occasione gli organizzatori di questa edizione del Campionato mondiale hanno voluto sostenere tre temi considerati fondamentali per la pratica di questo sport:

- Rispetto dell’Ambiente, con particolare attenzione all’Ambiente Marino;

- Solidarietà, contribuendo a donare un sorriso alle persone in difficoltà ed ai Bambini diversamente abili;

- Cultura in generale. Dello Sport, delle tradizioni, del territorio.

I RICONOSCIMENTI - Non solo Pesca Sportiva: la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee aderente al CONI dal 27.06.1942 ed in conseguenza le Associazioni affiliate, ha i seguenti riconoscimenti:

• Associazione Iscritta nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.10.2003);

• Associazione di Protezione Ambientale (Ministero dell’Ambiente 28.10.2004);

• Associazione con “carattere Nazionale con Finalità Assistenziali” Ministero degli Interni 13.11.2007;

• Associazione di Promozione Sociale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28.09.2014);

I NUMERI - La Pesca Sportiva, in Italia e nel Mondo, è tra le prime 5 attività sportive riconosciute dagli Organismi Olimpici e Sportivi, l’Italia è al primo posto nel Ranking Mondiale e conta su circa 250.000 associati. Inoltre studi di settore internazionali hanno sancito che il beneficio diretto all’economia locale ed indiretto a quella nazionale è di notevole importanza. Uno studio attinente le competizioni dalla spiaggia, stabilisce in € 6.500 al kg il beneficio diretto all’economia locale. La manifestazione di quest’anno, per esempio, considerando la sola sistemazione in albergo per i 240 partecipanti per una settimana, avrà in termini di ricaduta un beneficio locale di circa € 100.800.

Senza trascurare data la rilevanza internazionali della manifestazione la ricaduta in termini di promozione turistica della intera regione.

Ciò premesso, la Federazione Internazionale e la FIPSAS ha quindi concesso l'organizzazione dei più importanti Campionati Mondiali di Pesca Sportiva durante i quali si assegneranno ben quattro titoli mondiali:

55° World Championship Boat Angling Senior (Individuale – Nazioni)

19° World Championship Boat Angling Under 21 (Individuale – Nazioni)

20 Nazionali - 120 Atleti - 70 Dirigenti - 90 Accompagnatori - 60 Staff Tecnico

Saranno utilizzati 10 barconi da 13 m., 6 barche da 7 m., barche giuria, servizio medico e supporto tecnico.

Saranno utilizzate circa una tonnellata di esche naturali (gamberi e calamari).

Proiezione su schermo gigante della competizione.

Cerimonia di apertura lungo i 960 m di Corso Roma con la presentazione delle Nazioni sul palco a ridosso della Fontana Greca con la partecipazione del gruppo Sbandieratori di Carovigno Campioni d’Italia 2017/18.

Cerimonia di chiusura arricchita da una cena di gala realizzata con le nostre eccellenze culinarie e spettacolo musicale tipico salentino con la partecipazione speciale del gruppo i Kardia Mundi.